В парках Подмосковья 9 мая пройдут мероприятия в честь Дня Победы

Около 80 парков региона подготовили культурно-досуговые мероприятия в рамках программы «Подвиг. Память. Победа.», организованной в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В парке «Дулевский» Орехово-Зуевского г. о. состоится фестивальная программа «Рио-Рита, вертится фокстрот…», благодаря которой посетители смогут стать свидетелями событий, происходивших в военное время. При этом для гостей организуют мастер-класс по рисованию, показательное выступление по сборке и разборке автомата и вечерний концерт «Наследники Победы».

В городском парке культуры и отдыха Электрогорска с литературно-музыкальной композицией выступит студия «Дебют». Также свою программу представит академический хор русской песни радио «Орфей» и солист группы «Русский характер» Юрий Кононов. Помимо этого, все желающие смогут принять участие в настольных играть и в творческих мастер-классах.

В парке культуры и отдыха г. о. Жуковский пройдут выставки патриотических организаций и книг о Великой Отечественной войне. При этом в рамках программы будет организован мастер-класс по мечевому бою, а также танцевальный вечер под песни военных лет.

Парк культуры и отдыха «Москворецкий» г. о. Воскресенск приглашает на военно-патриотическую квест-игру «Дорога к победе». Посетители смогут принять участие в севастопольском вальсе и акции «КиноПарк». Атмосферу праздника украсят песни под баян и танцы под музыку 1940-1960-х гг.

В городском парке г. о. Шаховская все желающие смогут присоединиться к шашечным баталиям и массовому флешмобу. Также на мероприятии состоится совместный просмотр военного фильма и танцевальный вечер «Майский вальс».

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.