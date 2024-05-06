Пьяная девушка на «японце» устроила смертельное ДТП в Нижнем Новгороде

Нетрезвая девушка на японской иномарке попала в ДТП в столице Нижегородской области. В результате столкновения погиб 25-летний парень — пассажир машины, в которую влетела водитель, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД России.

Автоавария произошла накануне, 5 мая, около дома на Московском шоссе. Примерно в 22:00 молодая девушка ехала на Mazda. Во время движения 27-летняя водитель не предоставила преимущество на главной дороге, после чего врезалась в отечественный авто.

В результате ДТП погиб молодой мужчина, находившийся на пассажирском сиденье в пострадавшей машине. Прочие детали и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются правоохранительными органами.