РИАМО - 6 мар. В дорожной аварии с участием автобуса полиции, которая произошла на пересечении Комсомольского проспекта с ул. Хамовнический вал в Москве, пострадали 9 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

На момент ДТП в автобусе было 29 человек, из которых 5 полицейских, а также задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане.

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы.

По предварительным данным, 9 участников данного инцидента получили легкие ушибы: 3 полицейских и 6 граждан. Все осмотрены медиками.

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