Экономист оценила возможную экономию в Великий пост

Семья из трех человек во время Великого поста теоретически может сэкономить до 25 тысяч рублей при отказе от продуктов животного происхождения, сообщает Life.ru .

Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что пост прежде всего является духовной практикой, а не способом изменить рацион ради выгоды.

По данным Росстата за 2024 год, среднее потребление мяса в России составляет 82 кг на человека в год, из них 9,4 кг — говядина и телятина. При средней цене около 700 рублей за килограмм мяса на кости и 950 рублей за бескостное семья из трех человек может сэкономить на говядине примерно 2600 рублей. В целом отказ от мяса и мясопродуктов способен сократить расходы на 12,4 тысячи рублей, от яиц — еще на 1900 рублей, от молока и молочных продуктов — примерно на 10 тысяч рублей.

«Однако сэкономленные средства придется потратить на другие продукты, содержащие белок — грибы, сою, увеличить потребление овощей и фруктов, а также орехов», — добавила Лебединская.

Она подчеркнула, что разнообразная растительная корзина не всегда обходится дешевле привычного рациона. Экономия возможна только при взвешенном подходе к питанию.

