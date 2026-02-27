Экономист оценила возможную экономию в Великий пост
Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф
Семья из трех человек во время Великого поста теоретически может сэкономить до 25 тысяч рублей при отказе от продуктов животного происхождения, сообщает Life.ru.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что пост прежде всего является духовной практикой, а не способом изменить рацион ради выгоды.
По данным Росстата за 2024 год, среднее потребление мяса в России составляет 82 кг на человека в год, из них 9,4 кг — говядина и телятина. При средней цене около 700 рублей за килограмм мяса на кости и 950 рублей за бескостное семья из трех человек может сэкономить на говядине примерно 2600 рублей. В целом отказ от мяса и мясопродуктов способен сократить расходы на 12,4 тысячи рублей, от яиц — еще на 1900 рублей, от молока и молочных продуктов — примерно на 10 тысяч рублей.
«Однако сэкономленные средства придется потратить на другие продукты, содержащие белок — грибы, сою, увеличить потребление овощей и фруктов, а также орехов», — добавила Лебединская.
Она подчеркнула, что разнообразная растительная корзина не всегда обходится дешевле привычного рациона. Экономия возможна только при взвешенном подходе к питанию.
