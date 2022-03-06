РИАМО - 6 мар. Автозак столкнулся с иномаркой на улице Хамовнический Вал в Москве в воскресенье днем. Пострадали 10 человек. РЕН ТВ опубликовало видео происшествия.

На кадрах видно, как автозак на перекрестке врезается в легковую машину, затем его отбрасывает в столб, и авто переворачивается на бок. Всего в ДТП участвовало три машины.

Как сказал источник издания, свидетели аварии помогали вытащить людей из машины. Им оказывают медпомощь. У некоторых из пострадавших - ушибы и травмы головы.

Видео ДТП с участием автозака в Москве>>