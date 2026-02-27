Туристы проявляют все больший интерес к здравницам Кавминвод

сегодня в 15:00

Каждый четвертый турист приезжает в Кавминводы за санаторным лечением

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что каждый четвертый турист выбирает здравницы Кавминвод для санаторного лечения. Турпоток в регион в 2025 году приблизился к 9 млн человек, сообщает «Победа 26» .

Глава региона выступил в центре «Россия» в Москве и отметил устойчивый рост интереса к курортам Кавминвод. По его словам, развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение числа отдыхающих.

В 2025 году Ставрополье посетили почти 9 млн туристов. Власти региона привлекают инвестиции, благоустраивают общественные пространства, проводят фестивали и деловые форумы. Работу координируют специалисты Минтуризма и Минэкономразвития края.

«Очень много частного и зарубежного бизнеса вкладывается в строительство санаториев», — подчеркнул Владимиров.

Ранее губернатор также заявлял, что в 2025 году аэропорты региона обслужили более 5 млн пассажиров.

