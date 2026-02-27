Названы две причины, почему у Кадышевой рухнули гонорары

По словам эксперта, заказчики рассчитывают увидеть сольную программу артистки, однако часть концерта она передает сыну Григорию Костюку. Кроме того, после новогодних праздников традиционно снижается стоимость выступлений. Ранее СМИ сообщили, что гонорар певицы сократился с 15 до 8 млн рублей.

«Я думаю, что сейчас будет определенная ценовая стагнация у артистки, и вот на этих 8 млн рублей падение остановится. Это в целом связано и с тем, что закончились новогодние праздники. И опять же выступления артистки сопровождаются выступлениями ее сына, что тоже как бы не очень радует заказчиков. Они хотят видеть саму Надежду Кадышеву. А с учетом того, что у нее есть определенные проблемы со здоровьем и ей тяжело выносить полную концертную программу, она чуть ли не половину выступления отдает своему сыну. По сути, из-за этого спрос и упал», — высказался продюсер.

Рудченко добавил, что вторая волна популярности артистки идет на спад. При этом, по его мнению, Кадышева сохранит более высокий ценник, чем до роста интереса, когда ее выступление стоило около 1,5 млн рублей. Количество концертов может сократиться, а формат программ — измениться.

