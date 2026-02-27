Базовый минимум и роскошный максимум: что нужно кошкам для счастья

Понятие кошачьего счастья часто подменяют человеческим комфортом, но сытый желудок и мягкая подушка — это лишь база, а не полноценная жизнь хищника. Истинное благополучие кошки кроется в реализации ее видотипичного поведения, которое в условиях квартиры часто подавлено. Об этом РИАМО сообщил зоопсихолог Елена Ользина.

1 марта в России отмечают День кошек.

«Прежде всего, верните животному охоту: ежедневная игра с удочкой, имитирующая убегающую добычу, должна заканчиваться поимкой «жертвы» и последующим кормлением. Этот завершенный цикл «охота — еда — сон» снижает тревожность и удовлетворяет инстинкты», — сказала Ользина.

Также критически важна вертикальная территория. Для кошки контроль над пространством означает безопасность, поэтому доступ на шкафы, полки или высокий игровой комплекс — это не роскошь, а базовый минимум. Возможность наблюдать за происходящим сверху вниз моментально повышает уверенность питомца в себе.

«Не забывайте и о когнитивной нагрузке: пищевые головоломки, нюхательные коврики или просто новая картонная коробка с дырками раз в неделю дают необходимую умственную стимуляцию. И главное — уважайте личные границы: счастливый кот — это тот, у кого всегда есть выбор, подойти к вам за лаской или уйти в укрытие, зная, что его не будут насильно удерживать», — объяснила зоопсихолог.

Ранее психолог Алена Иванова рассказала, что кошка в доме — это не просто питомец, а сложный и высокоэффективный инструмент психологической саморегуляции человека. Наблюдая за их поведением, мы неосознанно учимся выстраивать здоровые личные границы.

