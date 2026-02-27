Терапевтический эффект: как кошки облегчают людям жизнь

Кошка в доме — это не просто питомец, а сложный и высокоэффективный инструмент психологической саморегуляции человека. Наблюдая за их поведением, мы неосознанно учимся выстраивать здоровые личные границы, сообщила РИАМО психолог Алена Иванова.

1 марта в России отмечают Национальный день кошек.

В отличие от собак, готовых любить хозяина бесконечно, кошка требует уважения к своему пространству. Она позволяет контактировать с собой только тогда, когда сама этого хочет, наглядно демонстрируя нам базовый принцип психологического согласия и здоровой автономии.

«Терапевтический эффект от взаимодействия с этими животными имеет строгую нейрофизиологическую базу. Когда мы гладим кошку, в мозге активно вырабатывается окситоцин — гормон привязанности и доверия, при этом резко снижается уровень кортизола, гормона стресса», — отметила психолог.

Кошачье мурлыканье происходит в диапазоне частот от 20 до 150 герц. В медицине этот диапазон признан оптимальным фоном для купирования тревожных состояний и снижения артериального давления.

«Для людей, страдающих от одиночества, депрессии или выгорания, кошка становится абсолютно безопасным объектом для выплеска нежности. Она позволяет сформировать стабильную эмоциональную привязанность без страха быть отвергнутым или осужденным», — добавила Иванова.

Забота о животном заземляет. Необходимость кормить и играть создает жесткий каркас повседневной рутины, который удерживает психику от распада в периоды тяжелых жизненных кризисов.

«Животное возвращает нас в момент „здесь и сейчас“, отвлекая от навязчивых мыслей о прошлом и тревог о будущем. Присутствие кошки рядом — это ежедневный, тихий и очень действенный сеанс психотерапии, который восстанавливает наш внутренний ресурс и учит нас спокойному принятию реальности», — заключила эксперт.

