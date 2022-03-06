В воскресенье днем автозак столкнулся с иномаркой на улице Хамовнический Вал в Москве. В результате ДТП пострадали 10 человек.
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В воскресенье днем автозак столкнулся с иномаркой на улице Хамовнический Вал в Москве. В результате ДТП пострадали 10 человек.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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