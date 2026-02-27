В Ивантеевке при поддержке Сбера прошел хоровой конкурс для старшего поколения

В Ивантеевке прошел областной хоровой конкурс для людей старшего поколения. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и исполнители, занимающиеся вокальным искусством. Партнером конкурса, направленного на поддержку социальной и творческой активности старшего поколения, выступил Сбер.

«Мы гордимся участниками, ведь каждый из них уникален и вдохновляет своей энергией. Конкурс в Ивантеевке объединил талантливых исполнителей, показал высокий уровень вокальной подготовки и искреннюю любовь участников к музыке. Подобные мероприятия имеют большое социальное значение, и мы рады выступать их партнерами», - отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Высоко мероприятие оценили и его участники.

«Это незабываемое событие! Я получила огромное удовольствие от выступления и общения с такими же увлеченными людьми. Спасибо организаторам за возможность проявить себя», - сказала участница Конкурса Светлана Геннадьевна.