В Нижнем Новгороде открылась выставка о светомузыке СССР

В пространстве ЦЕХ в Нижнем Новгороде открылась выставка об экспериментальной эстетике СССР и развитии светомузыки. В экспозиции представлены архивы СКБ «Прометей» и работы современных художников, сообщает pravda-nn.ru .

Проект посвящен становлению аудиовизуального искусства, которое в СССР развивалось на стыке науки, музыки и инженерии. Одним из центров стал казанский студенческий коллектив «Прометей», создававший светомузыкальные инструменты и фильмы.

Куратор Кирилл Маевский рассказал, что девиз объединения звучал так: «эксперименты обещают стать искусством». По его словам, многие разработки, показанные на фестивалях 1960–1980-х годов, со временем стали инновациями.

На выставке представлены приборы и видеоматериалы «Прометея», а также инструменты художника Сергея Зорина. Среди них — портативный аппарат 1963 года для исполнения светоживописных композиций и реконструированный светомузыкальный инструмент «Кристалл» с 176 лампами.

Куратор Анастасия Максимова пояснила, что в 1960–1970-е годы создавались мобильные установки для гастролей по разным городам. Светомузыка считалась перспективным направлением, а ее влияние даже изучали совместно с Институтом медико-биологических проблем для применения в космосе.

В экспозицию вошли абстрактные фильмы, снятые в Казани с 1964 года, и материалы о первой в СССР 30-канальной акустической системе 1974 года. Завершает проект интерактивная инсталляция «Резонанс присутствия» от dreamlaser и композитора Николая Попова.

Выставка открыта до 5 апреля.

