Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Ступине выросло до 8 человек

Авария с маршрутным автобусом и грузовиком в городском округе Ступино произошла 27 февраля около 08:20. В момент ДТП в салоне транспорта находились 16 человек, восемь из которых получили травмы различной степени тяжести, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«По оперативным данным в ДТП пострадали 8 человек, из них 7 госпитализированы в стационары для оказания необходимой медицинской помощи. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, других 6 — как средней степени тяжести, еще 1 человек отказался от госпитализации после осмотра медиками и был отпущен на амбулаторное лечение», — сообщили в региональном Минздраве.

По данным администрации г. о. Ступино, у некоторых пострадавших предварительно диагностированы закрытые переломы позвоночника, грудины и черепно-мозговые травмы. Медики оказывают всем пострадавшим квалифицированную необходимую помощь.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, пострадавшие пассажиры могут получить страховку в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ об обязательной ответственности перевозчика перед пассажирами.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что автобус и грузовик врезались в друг друга на одном из поворотов.

