«Страсть господня»: автобус вылетел на встречку в Ступине и врезался в грузовик

Автобус в Ступине вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик

27 февраля недалеко от Михнева в Ступине Московской области произошла авария с участием автобуса № 35. Судя по опубликованным кадрам, есть травмированные среди пассажиров. Видео с места ДТП опубликовал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что автобус маршрута №35 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем.

«Смотрите, что получилось. Страсть господня» — сказал автор ролика за кадром.

На опубликованных кадрах видно, что автобус и грузовик столкнулись в районе одного из поворотов. Рядом с поврежденным транспортом ходили люди. Одна из девушек сидела на обочине прямо на снегу и прикладывала что-то к ране на лбу.

По данным прокуратуры, пострадали 4 человека.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

