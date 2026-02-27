NordStar запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу

Авиакомпания NordStar с 6 мая запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу. Перелет займет около трех часов, сообщает pravda-nn.ru .

Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Дагестана появится в начале мая. Информация об этом опубликована на сайте международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова.

Сейчас добраться до Махачкалы из Нижнего Новгорода можно только с пересадкой в Москве. С учетом стыковки дорога может занимать до 16 часов.

С 6 мая NordStar начнет выполнять рейсы по этому направлению каждую среду. Первый вылет запланирован на 14:10, время в пути составит три часа. Минимальная стоимость билета, по данным аэропорта, начинается от 9500 рублей.

