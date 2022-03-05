РИАМО - 5 мар. Сотрудники полиции провели рейд по выявлению и пресечению незаконной миграции в деревне Глазово Дмитровского округа. Правоохранители проверили распределительный центр одного из сетевых магазинов и обнаружили в нем около 100 иностранных рабочих, среди которых 29 были в России нелегально, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе рейда на территории склада полицейскими проверены документы около 100 иностранных граждан. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 29 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП РФ», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что каждый из нелегальных мигрантов получил штраф в 5 тыс. рублей. Все они будут депортированы из страны. Кроме того, один из нарушителей въехал в Россию нелегально не в первый раз. За это его поместят в Центр временного содержания иностранных граждан.

По факту незаконного привлечения мигрантов к труду возбуждено административное расследование. На руководителей организаций будут составлены протоколы о нарушениях.

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