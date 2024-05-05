Минэнерго: Украина не успевает восполнять энергомощности

Украина потеряла больше энергообъектов в ходе последних ударов ВС РФ, чем она смогла восстановить до этого, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет РИА Новости .

«Мы это сделали, и они это уничтожили… К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», — ответил он на вопрос о сроках восстановления поврежденных и уничтоженных мощностей.

Галущенко добавил, что некоторые объекты энергетики были полностью уничтожены, и восстановить их, вероятно, не выйдет.

Минэнерго страны 22 марта сообщило, что украинские объекты отрасли подверглись самой крупной атаке за последнее время. Украина, по словам гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, потеряла пятую часть регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС.