ВСУ скрывают свои военные самолеты на аэродромах других стран

ВВС Украины базируются в Польше и иных странах для избежания атак России

Самолеты ВВС Украины базируются в Польше и иных странах для избежания атак России, пишет РИА Новости .

Это делается для исключения атак ВС России, поскольку такой удар приведет к прямому столкновению Москвы со странами ЕС и НАТО, говорится в публикации со ссылкой на собственный источник.

«При этом военные аэродромы на территории Украины ВСУ используют для дозаправки и пополнения боекомплекта», — указал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что украинские истребители F-16, расположенные на территории других стран, могут рассматриваться, как военные цели.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут размещать свои военные самолеты рядом с гражданскими бортами.