ВСУ скрывают свои военные самолеты на аэродромах других стран
ВВС Украины базируются в Польше и иных странах для избежания атак России
Самолеты ВВС Украины базируются в Польше и иных странах для избежания атак России, пишет РИА Новости.
Это делается для исключения атак ВС России, поскольку такой удар приведет к прямому столкновению Москвы со странами ЕС и НАТО, говорится в публикации со ссылкой на собственный источник.
«При этом военные аэродромы на территории Украины ВСУ используют для дозаправки и пополнения боекомплекта», — указал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что украинские истребители F-16, расположенные на территории других стран, могут рассматриваться, как военные цели.
Ранее сообщалось, что ВСУ могут размещать свои военные самолеты рядом с гражданскими бортами.