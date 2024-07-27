WSJ: Трамп опережает Харрис по уровню поддержки

Опросы американцев показывают лидерство экс-президента США Дональда Трампа над действующим вице-президентом страны Камалой Харрис, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Социологи представили данные исследования, согласно которому Трампа поддерживают 49% избирателей, а за Харрис проголосовали бы 47% американцев.

Опрос проводился с 23 по 25 июля среди 1 тыс. граждан США с избирательным правом, уточняет издание.

Харрис может заменить сошедшего с президентской гонки Джо Байдена. Ее кандидатуру поддержали видные деятели Демократической партии.

Трамп уже стал кандидатом от республиканцев и пообещал одержать победу в борьбе за Белый дом.