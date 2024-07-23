Трамп заявил о будущей двойной победе над демократами

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Трамп: одержу победу над двумя демократами в один год

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что одержит победу сразу над двумя демократами в один год, пишет ТАСС .

«Это уникальная возможность победить не одного кандидата от Демократической партии, а сразу двоих и за один год», — написал представитель республиканской партии Трамп в соцсетях.

Ранее президент США Джо Байден выбыл по собственному желанию из борьбы за Белый дом.

Кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис.