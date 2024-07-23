Трамп заявил о будущей двойной победе над демократами
Трамп: одержу победу над двумя демократами в один год
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что одержит победу сразу над двумя демократами в один год, пишет ТАСС.
«Это уникальная возможность победить не одного кандидата от Демократической партии, а сразу двоих и за один год», — написал представитель республиканской партии Трамп в соцсетях.
Ранее президент США Джо Байден выбыл по собственному желанию из борьбы за Белый дом.
Кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис.