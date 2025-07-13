Вучич: Когда все отвернулись от России — мы не отвернулись

Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Informer TV подтвердил приверженность Белграда дружественным отношениям с Москвой, несмотря на международное давление, сообщает газета «Известия» .

«Мы не собираемся поворачиваться спиной к России только потому, что так делают другие», — заявил сербский лидер, подчеркнув, что не намерен выслушивать «нравоучения» от тех, кто сам нарушает международные нормы.

При этом Вучич четко обозначил позицию Сербии по украинскому вопросу.

«У нас нет конфликта с Киевом, и мы не планируем атаковать Украину», отметил политик.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся обвинений в адрес Сербии со стороны западных стран, которые требуют от Белграда ужесточить позицию в отношении России.

Аналитики отмечают сложный баланс сербской дипломатии: сохраняя военно-техническое сотрудничество с РФ (доля российского вооружения в армии Сербии достигает 90%), страна одновременно ведет переговоры о вступлении в ЕС. Вучич, по всей видимости, рассчитывает, что геополитическая ценность Сербии как единственного пророссийского государства в регионе позволит ему маневрировать между Востоком и Западом.