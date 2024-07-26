Экс-президент США Обама поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель выразили поддержку кандидатуре Камалы Харрис в предвыборной гонке, они намерены сделать все для ее победы, сообщает РИА Новости .

Вице-президент США Харрис официально объявила, что готова добиваться выдвижения своей кандидатуры от демократической партии на выборах президента, которые пройдут осенью этого года. Ее в этом поддержали Барак и Мишель Обама.

Супружеская чета пообещала сделать все возможное, чтобы Харрис одержала победу. Это произошло во время их телефонного разговора, видеозапись которого опубликовали на YouTube-канале вице-президента.

Барак Обама возглавлял США с 2009 по 2017 годы. Он представляет демократическую партию.

Экс-кандидат в президенты и пока еще действующий лидер США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки 21 июля. Он также поддержал Харрис. Ей придется бороться за кресло американского лидера с республиканцем Дональдом Трампом.