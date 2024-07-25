Камала Харрис официально заявила о планах стать кандидатом в президенты США

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис официально заявила, что намерена добиваться выдвижения своей кандидатуры от демократической партии на предстоящих осенью выборах главы государства, сообщает ТАСС .

«Я — Камала Харрис, и я баллотируюсь на должность президента США», — сказала политик.

Еще она разместила в Сети агитационный ролик и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию.

Действующий президент США Джо Байден 21 июля заявил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов. По словам главы государства, он продолжит исполнять свои обязанности до конца срока. После этого некоторые СМИ и интернет-паблики сообщили, что Байден якобы умер.