Политолог Баранов назвал причину слухов о смерти Байдена

Причиной политических пертурбаций в США, в том числе вбросов про смерть президента Джо Байдена, является межклановая война в американском истеблишменте, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Даниил Баранов.

«Внутри американского общества резко выделяется блок противников Байдена, которые с радостью поддержали вброс о смерти президента США. Вбросы вбросами, а на 24 июля анонсировано выступление Байдена с речью, посвященной его выходу из президентской гонки. Очевидно, что причиной таких политических пертурбаций в США является межклановая война в американском истеблишменте», — сказал Баранов.

Эксперт указал на то, что американские журналисты также поднимали вопрос о том, что Байден достаточно давно не появлялся на публике.

«Пресс-служба Белого дома, конечно же, опровергает эти заявления, говоря о том, что Байден проводит совещания и присутствует на важных мероприятиях. В качестве подтверждения был опубликован ролик, на котором Байден по аудиосвязи общался с избирательным штабом Харрис», — рассказал политолог.

Баранов напомнил, что сначала появилась информация о том, что американские почерковеды выявили факт ненастоящей подписи Байдена под документом об отказе участвовать в президентской гонке.

«Информация эта, однако, подтверждена не была. Удивляет то, что само заявление было сделано письменно. Фанбаза Байдена в последнее время стала скуднее, но сам факт того, что он обратился к своему электорату в таком формате, говорит о полном его неуважении к своему избирателю», — отметил Баранов.