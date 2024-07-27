Воронежцев предупредили о возможной воздушной атаке
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Курской и Воронежской областях.
В Брянской области накануне поздно вечером силы ПВО сбили 21 беспилотник самолетного типа.