Погибшему на СВО лейтенанту Васильеву присвоили звание Героя России посмертно

Погибший в зоне спецоперации старший лейтенант Михаил Васильев из Ставропольского края перед смертью спас 13 сослуживцев, за что был удостоен звания Героя России посмертно, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram .

Он отметил, что жизнь офицера была тесно связана с Дагестаном, который стал для него вторым домом.

«За участие в тяжелых боях старший лейтенант еще при жизни был представлен к званию Героя России. Однако получил его посмертно. В день своей гибели Михаил спас 13 сослуживцев, до последнего вдоха он был предан своему выбору — защищать Родину», — написал Меликов.

В администрации города Каспийска добавили, что за время военной службы и участия в СВО Васильев был удостоен трех орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За отвагу».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО. Их получили бойцы, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в специальной военной операции.