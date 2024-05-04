Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Медали получили военнослужащие, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в специальной военной операции.

«Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе», - сообщил Шойгу.

Он также поблагодарил военнослужащих за выполнение задач, а еще пожелал успехов в дальнейшей службе.

«Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и, самое главное, в стремлении к победе» – сказал Шойгу.