РИАМО - 1 мар. Ведение строительства с опорой на труд мигрантов является тупиковым путем. Необходимо обратить внимание на потенциал российских строителей, сообщил председатель общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин.
Кроме того, Степашин отметил резкое подорожание строительных материалов, которое произошло не вчера и не сегодня. Он добавил, что правительство должно принять самые жесткие меры по регулированию цен на стройматериалы.
«Мишустин Михаил Владимирович создал экспертный совет при премьер-министре. <…> Я возглавил там комиссию по ЖКХ и строительству. У нас есть прямой путь доклада премьер-министру, в том числе, конкретных предложений, оценок. Я надеюсь, что после нашей строительной недели через нашу комиссию мы смогли бы доложить председателю правительства наши конкретные предложения», - заявил Степашин.
«Российская строительная неделя» проходит с 1 по 4 марта в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.
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