РИАМО - 1 мар. Ведение строительства с опорой на труд мигрантов является тупиковым путем. Необходимо обратить внимание на потенциал российских строителей, сообщил председатель общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин.

«Опора на так называемых мигрантов мне представляется если не ошибочной, то тупиковой. Да, без них мы, наверное, не обойдемся. Но давайте посмотрим, <…> что за мигрантов мы сюда приглашаем, с какой специализацией, с какой биографией», - заявил Степашин на пленарном заседании в рамках «Российской строительной недели».

Кроме того, Степашин отметил резкое подорожание строительных материалов, которое произошло не вчера и не сегодня. Он добавил, что правительство должно принять самые жесткие меры по регулированию цен на стройматериалы.

«Мишустин Михаил Владимирович создал экспертный совет при премьер-министре. <…> Я возглавил там комиссию по ЖКХ и строительству. У нас есть прямой путь доклада премьер-министру, в том числе, конкретных предложений, оценок. Я надеюсь, что после нашей строительной недели через нашу комиссию мы смогли бы доложить председателю правительства наши конкретные предложения», - заявил Степашин.

«Российская строительная неделя» проходит с 1 по 4 марта в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.

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