Иностранные наемники начинают уходить из рядов ВСУ на фоне высоких потерь и бессмысленных приказов командования, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости .

«Их становится меньше. Раньше основной наплыв наемников, по данным Минобороны России, наблюдался из Польши, Канады и США. А теперь они разворачиваются и уезжают обратно», — пояснил он.

Наемники, по словам сенатора, видят, что проигрыш Украины «не за горами», поэтому причин продолжать воевать у них не остается. При этом факт поражения не зависит от помощи Киеву со стороны союзников.

«Они проиграют, потому что невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России. Поэтому наемники уезжают, а военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен», — добавил Кастюкевич.

Также сенатор напомнил, что на херсонском направлении можно сдаться в плен, выйдя на частоту 149.200 и вызвав «Волгу».