СМИ: боец ВСУ расстрелял сослуживца под Херсоном

Военнослужащий ВСУ расстрелял своего сослуживца за фотосъемку позиций под Херсоном, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Все произошло 2 мая. Военные задержали мужчину, который фотографировал украинские позиции в лесополосе. Когда они взяли телефон на проверку человек попытался уехать от них на машине.

«В этот момент один из военных, который задержал мужчину, выстрелил из автомата по автомобилю и ранил парня, который пытался скрыться. От полученных ран он погиб в больнице. Позже выяснилось, что парень, который погиб, также был военным. Мотивы его действий сейчас устанавливаются», — сказано в публикации.

Теперь боевику, который убил «своего» может провести за решеткой от семи до 15 лет по статье об умышленном убийстве.