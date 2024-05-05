Al Hadath: ХАМАС согласилось освободить 33 заложника ради прекращения огня

Представители движения ХАМАС готово отпустить 33 заложника в рамках первого этапа договоренностей с Израилем по урегулированию в Газе, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

При этом сначала боевики говорили о порядка 20 людях, подпадающих под условия освобождения на первом этапе соглашения. Телеканал отмечает, что ХАМАС не имели точных данных о числе других лиц, удерживаемых в Газе радикальными группировками.

Сегодня в Каире продолжаются переговоры. Представители США и Израиля, которые также участвуют во встречах, заявили, что «при любом потенциальном соглашении о временном прекращении огня в сочетании с освобождением удерживаемых в Газе заложников последует продолжение переговоров».

До окончательных договоренностей, по их словам, «потребуется еще несколько дней диалога». Источник телеканала Al Arabiya сообщает, что мирное соглашение «неизбежно, если не возникнут новые препятствия».