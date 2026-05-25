Жителям Подмосковья разъяснили порядок замены лифтов до 2030 года

Лифты старше 25 лет в Подмосковье необходимо заменить или модернизировать до 15 февраля 2030 года, иначе их эксплуатацию остановят. Собственникам квартир напомнили о способах финансирования работ и порядке принятия решений на общем собрании, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По закону все лифты, отработавшие более 25 лет, подлежат обязательной замене или модернизации не позднее 15 февраля 2030 года. Если оборудование не обновят вовремя, его принудительно остановят, и пользоваться подъемником будет нельзя.

В домах, где средства на капитальный ремонт аккумулируются на специальном счете, ответственность за своевременную замену лежит на собственниках. Если накопленных средств недостаточно, на общем собрании можно принять решение о повышении взноса на капремонт или о разовом целевом платеже. Чем раньше будет проведено собрание и принято решение, тем выше шанс заменить лифт без риска его остановки.

Также доступны варианты рассрочки: часть суммы можно внести сразу, а оставшуюся выплатить в течение пяти лет. Кроме того, жильцы вправе воспользоваться кредитом или другими финансовыми инструментами. Если возникают сложности с накоплением средств, сбором платежей или выбором подрядчика, собственники могут изменить способ формирования фонда капремонта и перейти со спецсчета к региональному оператору. В этом случае замена лифта будет проведена за счет общего фонда в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.