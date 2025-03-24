Жителям Подмосковья рассказали о переплате за коммунальные услуги

Специалисты МосОблЕИРЦ рассказали жителям Московской области переплате по коммунальному счету: куда идёт излишек и как его вернуть. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Переплата в квитанции. В платежном документе МосОблЕИРЦ в строке «Задолженность/Переплата» сумма переплаты отражается со знаком « -».

Если вы забыли про автоплатёж и заплатили повторно, или ошиблись в сумме и заплатили больше, излишек учтется как аванс за следующий месяц.

Переплата в случае перерасчета учитывается в счет оплаты будущих начислений по услуге и поставщику, по которым она возникла.Например: есть переплата за отопление и долг за горячее водоснабжение, поставщик этих услуг — одна управляющая компания. По ее поручению переплата по отоплению может быть учтена в счет погашения долга по горячей воде.

Возврат платежа. Если вы не хотите авансировать коммунальные платежи, переплату можно вернуть. Что в этом случае делать и какие документы понадобятся, подробно рассказано на портале«Твой Домовой».