сегодня в 12:28

Жителям Подмосковья рассказали, как оплатить без комиссии квитанции за март

Платежные документы за март сформированы в личных кабинетах МосОблЕИРЦ и доставлены большинству жителей Подмосковья — в почтовые ящики или на электронную почту. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Оплатить коммунальные услуги без комиссии можно через Систему быстрых платежей (СБП):

в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

на сайте расчетного центра по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн»;

в терминалах офисов МосОблЕИРЦ;

по электронному счету из почты.

Также доступны оплата через банки, онлайн-сервисы и дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ.

На части квитанций размещены 4 QR-кода: два — для оплаты через банки (со страховкой или без), и два — для СБП (также с выбором страховки).

Рекомендуемый срок оплаты — до 10 апреля, если договором не установлена другая дата.