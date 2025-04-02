Жителям Подмосковья рассказали, как оплатить без комиссии квитанции за март
Платежные документы за март сформированы в личных кабинетах МосОблЕИРЦ и доставлены большинству жителей Подмосковья — в почтовые ящики или на электронную почту. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Оплатить коммунальные услуги без комиссии можно через Систему быстрых платежей (СБП):
- в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- на сайте расчетного центра по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн»;
- в терминалах офисов МосОблЕИРЦ;
- по электронному счету из почты.
Также доступны оплата через банки, онлайн-сервисы и дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ.
На части квитанций размещены 4 QR-кода: два — для оплаты через банки (со страховкой или без), и два — для СБП (также с выбором страховки).
Рекомендуемый срок оплаты — до 10 апреля, если договором не установлена другая дата.