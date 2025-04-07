Жителям Подмосковья объяснили преимущества электронного голосования в МКД

Подмосковье постепенно переходит на электронный формат голосования по вопросам ЖКХ в многоквартирных домах (МКД), эта система прозрачна и безопасна, жители могут быть уверены, что их голос не подделают, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

«Это нужно для того, чтобы мы не получали стопки бюллетеней, как правило поддельных. Потом недовольные жители снимают видео, пишут коллективные обращения. Мы говорим о решении этой проблемы. Мы ее решаем переходом на электронное голосование», — объяснил Владислав Мурашов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что после включения в программу все проблемы и вопросы дома будут решаться внутри системы ГИС ЖКХ. В том числе жители смогут выносить на обсуждение любые вопросы, начиная опиловкой деревьев во дворе, и вплоть до смены управляющей компании.

«По итогам текущего года мы ставим перед собой амбициозную задачу выйти на 50%. В первый квартал у нас небольшая задача — 5% (доля жилого фонда — ред.), но это тоже для нас новый вызов. А по второму кварталу — 20%», — добавил Мурашов.

По его словам, на текущий момент на электронное голосование перевели порядка 4,5 млн кв. м общей жилой площади региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при электронном голосовании собственников жилья в МКД процессы можно отслеживать более оперативно.

«Наша задача — познакомить, вооружить жителей новым, удобным механизмом голосования за управляющую компанию. Ряд муниципалитетов уже включились в эту работу, а ключевое в этой работе — это разъяснение того, как поступать в тех или иных случаях, ну и, конечно, общее собрание собственников», — уточнил Воробьев.