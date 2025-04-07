Андрей Воробьев: электронное голосование в МКД позволит работать оперативнее

«Наша задача — познакомить, вооружить жителей новым, удобным механизмом голосования за управляющую компанию. Ряд муниципалитетов уже включились в эту работу, а ключевое в этой работе — это разъяснение того, как поступать в тех или иных случаях, ну и, конечно, общее собрание собственников. В случае, если принято решение об электронном голосовании, соответственно, все процессы, мы очень надеемся, будем <…> отслеживать более оперативно», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.