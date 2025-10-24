Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при использовании газа в быту
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Соблюдение правил эксплуатации газового оборудования — залог безопасности в домах и квартирах. Пренебрежение этими правилами может привести к серьезным последствиям: взрывам, пожарам, отравлениям угарным газом и повреждению системы газоснабжения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Основные правила безопасности:
- регулярно проводите техническое обслуживание оборудования и предоставляйте доступ специалистам для проведения ТО;
- не используйте неисправные газовые приборы и не заклеивайте вентиляционные решетки;
- при использовании газовой колонки или котла обязательно открывайте форточку;
- не занимайтесь самостоятельным подключением и перепланировкой газового оборудования;
- своевременно заменяйте резиновые шланги.
Запрещается:
- самостоятельно ремонтировать или менять газовое оборудование;
- закрывать вентиляционные решетки и блокировать дымоходы;
- отключать автоматические-системы безопасности газового оборудования;
- оставлять без присмотра включенные газовые плиты, котлы и колонки;
- допускать к использованию бытового газового оборудования детей, лиц с ограниченными возможностями и тех, кто не прошел инструктаж по безопасности;
- держать газ включенным, если пламя не загорается в течение 5 секунд;
- использовать газовое оборудование для обогрева помещения или сушки белья;
- спать или отдыхать в помещении с работающим газовым оборудованием.
Ответственность за нарушение правил:
- административная ответственность — штрафы до 30 000 рублей для граждан, до 100 000 рублей для должностных лиц, дисквалификация до 3 лет, для юридических лиц — до 400 000 рублей и приостановление деятельности до 90 суток;
- уголовная ответственность — штрафы, обязательные, исправительные или принудительные работы, арест, ограничение или лишение свободы.
При обнаружении запаха газа:
- немедленно прекратите пользование газовыми приборами;
- перекройте краны;
- откройте окна или форточки для проветривания помещения;
- позвоните в аварийную газовую службу по номерам 04, 104 или 112;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.
«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.