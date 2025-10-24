Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:14

Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при использовании газа в быту

Соблюдение правил эксплуатации газового оборудования — залог безопасности в домах и квартирах. Пренебрежение этими правилами может привести к серьезным последствиям: взрывам, пожарам, отравлениям угарным газом и повреждению системы газоснабжения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Основные правила безопасности:

регулярно проводите техническое обслуживание оборудования и предоставляйте доступ специалистам для проведения ТО;

не используйте неисправные газовые приборы и не заклеивайте вентиляционные решетки;

при использовании газовой колонки или котла обязательно открывайте форточку;

не занимайтесь самостоятельным подключением и перепланировкой газового оборудования;

своевременно заменяйте резиновые шланги.

Запрещается:

самостоятельно ремонтировать или менять газовое оборудование;

закрывать вентиляционные решетки и блокировать дымоходы;

отключать автоматические-системы безопасности газового оборудования;

оставлять без присмотра включенные газовые плиты, котлы и колонки;

допускать к использованию бытового газового оборудования детей, лиц с ограниченными возможностями и тех, кто не прошел инструктаж по безопасности;

держать газ включенным, если пламя не загорается в течение 5 секунд;

использовать газовое оборудование для обогрева помещения или сушки белья;

спать или отдыхать в помещении с работающим газовым оборудованием.

Ответственность за нарушение правил:

административная ответственность — штрафы до 30 000 рублей для граждан, до 100 000 рублей для должностных лиц, дисквалификация до 3 лет, для юридических лиц — до 400 000 рублей и приостановление деятельности до 90 суток;

уголовная ответственность — штрафы, обязательные, исправительные или принудительные работы, арест, ограничение или лишение свободы.

При обнаружении запаха газа:

немедленно прекратите пользование газовыми приборами;

перекройте краны;

откройте окна или форточки для проветривания помещения;

позвоните в аварийную газовую службу по номерам 04, 104 или 112;

не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.