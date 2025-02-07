Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг

Пользователи личного кабинета «МосОблЕИРЦ» могут упростить процесс оплаты, привязав лицевой счет к банковской карте и оплачивая услуги через СБП без комиссии и не заходя в банковское приложение. Более 130 тысяч жителей Подмосковья уже пользуются этой возможностью.

Как привязать счет:

в личном кабинете на сайте расчетного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи» заполнить данные, нажать «Перейти к оплате» и выберите способ «Оплатить через СБП»;

выбрать банк для оплаты и подтвердить платеж;

после оплаты в приложении банка выбрать опцию «Привязать счет»;

выбрать карту, которую будете использовать для оплаты, и нажать «Сохранить».

Следующие счета можно будет оплачивать через систему быстрых платежей без подтверждения и перехода в банковское приложение. Отвязать или изменить счет можно в настройках приложения банка.

Оплатить коммунальные услуги можно также в отделениях и онлайн-сервисах банков, в клиентских офисах и через дистанционные сервисы «МосОблЕИРЦ».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев