Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг
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10 февраля в большинстве городских округов Подмосковья завершится рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг, сообщает персс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Пользователи личного кабинета «МосОблЕИРЦ» могут упростить процесс оплаты, привязав лицевой счет к банковской карте и оплачивая услуги через СБП без комиссии и не заходя в банковское приложение. Более 130 тысяч жителей Подмосковья уже пользуются этой возможностью.
Как привязать счет:
- в личном кабинете на сайте расчетного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи» заполнить данные, нажать «Перейти к оплате» и выберите способ «Оплатить через СБП»;
- выбрать банк для оплаты и подтвердить платеж;
- после оплаты в приложении банка выбрать опцию «Привязать счет»;
- выбрать карту, которую будете использовать для оплаты, и нажать «Сохранить».
Следующие счета можно будет оплачивать через систему быстрых платежей без подтверждения и перехода в банковское приложение. Отвязать или изменить счет можно в настройках приложения банка.
Оплатить коммунальные услуги можно также в отделениях и онлайн-сервисах банков, в клиентских офисах и через дистанционные сервисы «МосОблЕИРЦ».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев