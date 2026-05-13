Жители Подмосковья подали более 5 тыс заявлений на перерасчет газа

Жители Подмосковья подали свыше 5 тыс онлайн-заявлений на перерасчет платы за газ через региональный портал госуслуг. Услуга доступна в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для оформления перерасчета необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, указать в электронной форме причину обращения и номер лицевого счета, а также прикрепить подтверждающие документы. После этого заявку нужно отправить онлайн.

Ведомство рассматривает обращение, а ответ поступает в личный кабинет пользователя на региональном портале. В случае положительного решения перерасчет выполнят в течение пяти рабочих дней.

Оформить перерасчет можно, если человек временно отсутствовал в жилом помещении или изменилось количество проживающих. Подать заявление также можно через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.