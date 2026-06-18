Жители Подмосковья подали 72 тыс заявок на газ через портал

Жители Московской области подали 72 тыс. заявок на газовые услуги через региональный портал госуслуг. Наиболее востребованы ремонт и замена оборудования, а также заключение договоров на техобслуживание, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Онлайн-услуги Мособлгаза продолжают набирать популярность. Через региональный портал госуслуг жители Подмосковья направили уже 72 тыс. заявок. Чаще всего обращаются за ремонтом и заменой газового оборудования — 39 тыс. заявок, а также за заключением договора на техническое обслуживание — 16,5 тыс. заявок.

«Мы видим высокий спрос жителей Подмосковья на цифровые услуги по газификации. Это подтверждает, что развитие онлайн-сервисов — верный путь к повышению качества обслуживания населения. Удобство платформы в том, что данные пользователей подгружаются автоматически — людям не нужно тратить время на ручное заполнение форм. Мы продолжим работу по расширению перечня цифровых услуг и их совершенствованию», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

На региональном портале доступно 11 услуг, в том числе отключение и возобновление подачи газа, перерасчет платы, проверка задолженности при покупке недвижимости, наладка оборудования, поверка и замена счетчиков, проведение техобслуживания и переоформление договора поставки газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.