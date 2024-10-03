Жители Кузбасса пожаловались на непригодный для использования пандус

Пандус под крутым углом установили в Белово для маломобильных граждан

Жители кузбасского города Белово обратились к властям на портале «Кузбасс Онлайн» с жалобами на непригодный для использования пандус при входе в подъезд одного из домов, сообщает «Ciбдепо» .

На приложенных к обращению фотодоказательствах видно, что пандус расположен под слишком крутым углом. Более того, он подпилен и загнут посередине. Жилец этого дома выразил свое непонимание, зачем такая конструкция вообще нужна.

«Добрый день! Данная конструкция выполнена для подъема и спуска средств перемещения маломобильных граждан», — ответил администратор портала.

Другие пользователи пожелали тому, кто так ответил на жалобу, самому попробовать спуститься на инвалидной коляске по такому пандусу.

Тем временем в кузбасском поселке Нижний Сокол следователи начали проверку по факту восстановления обрушившихся мостов, непригодное состояние которых создает проблемы для детей, добирающихся в школу.