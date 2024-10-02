Кузбасские дети не будут ходить в школу из-за сломанных мостов

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В поселке Нижний Сокол (Кузбасс) Следственный комитет начал проверку по факту восстановления обрушившихся мостов. Непригодное состояние переправ создает проблемы для учеников, добирающихся в школу, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства

Местные жители выражают беспокойство из-за того, что процесс ремонта мостов застопорился на этапе доставки строительных материалов.

«Что будет, когда выпадет снег? Как возить детей в школу, если мосты никто не делает? На первый мост привезли бревна и вся работа остановилась», — отмечает один из жителей поселка.

В связи с этой ситуацией региональный Следственный комитет инициировал процессуальную проверку по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), чтобы выяснить причины и обстоятельства данных нарушений.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для сбора информации. По итогам проверки будет принято соответствующее решение относительно дальнейших действий.

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