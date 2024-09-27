Чиновники дали неожиданный ответ на вопрос о лопнувшем кузбасском бассейне

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По информации мэрии Осинников, 25 сентября чаша городского бассейна спортивного комплекса «Шахтер» дала трещину, впоследствии чего образовалась течь в насосном отделении. Это произошло в том числе из-за подземных толчков, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на официальный паблик горадминистрации.

Представители местной власти заявили, что бассейн лопнул из-за его длительного использования, землетрясений в Кузбассе и подтоплении территории спорткомплекса грунтовыми водами.

На днях в Ленинградской области вместе с балконом рухнула 74-летняя пенсионерка. Женщина упала с высоты пятого этажа. По данным прессы, этот дом имел статуса аварийного или непригодного для проживания.

Прокуратура проводит проверку причин случившегося в Ленобласти, директор управляющей компании уже дал показания следствию.