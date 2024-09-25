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Балкон квартиры рухнул вместе с 74-летней пенсионеркой в Ленинградской области

74-летняя пенсионерка рухнула вместе с балконом пятиэтажки в Светогорске Ленинградской области, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на втором этаже жилого панельного дома, расположенного на улице Коробицына. В одной из квартир обрушился балкон, в тот момент там находилась пожилая женщина.

Она получила серьезные травмы. Пенсионерку доставили в больницу вертолетом.

Отмечается, что дом имел статуса аварийного или непригодного для проживания.

Прокуратура района проводит проверку. Директор управляющей компании дал показания следствию.

Ранее в Кемеровской области произошли сразу три землетрясения. В результате повреждено несколько домов.