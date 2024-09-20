Рушился потолок, падала мебель: в Кемеровской области произошли землетрясения

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Три землетрясения за ночь произошли в Кемеровской области

В ночь на 20 сентября в Кемеровской области произошли сразу три землетрясения. Магнитуда подземных толчков составила 4,4 балла, сообщает Mash .

Повреждено несколько домов. Очевидцы сообщают, что на них падала плитка и мебель, рушился потолок. На опубликованных в Сети кадрах видны последствия разгула природной стихии.

Жительница Кемеровской области показала свою квартиру. На полу лежит плитка с потолка. Особенно сильно пострадала ванная комната.

«Ой, Господи! У меня аж сердце в пятки улетело. Все слетело, все обрушилось», — жалуется женщина.

Другой очевидец — военнослужащий. Он признался, что приехал в отпуск. В первую же ночь дома произошло землетрясение. Мужчина показал разрушенную квартиру.

Толчки также почувствовали туристы на известном горнолыжном курорте Шерегеш. По предварительным данным, из-за землетрясений никто не пострадал.