Жители дома в Царицыне 6 дней поднимаются на 15 этаж пешком из-за лифтов

В районе Царицыно в Москве жители многоквартирного дома шесть дней вынуждены подниматься пешком на 15 этаж из-за нефункционирующих лифтов. По словам управляющей компании, в доме работает резервная кабина, но люди не знают, где она, сообщает « Осторожно, Москва ».

В одном из жилых комплексов района не функционирует ни один лифт. Людям приходится идти на 15 этаж самостоятельно. Как добиться починки лифтов, жители не знают.

Люди жаловались в управляющую компанию. Там отмечают, что есть резервный лифт. Он рабочий, но о его местонахождении никто не знает.

Жители дома сообщают, что пенсионеры на протяжении нескольких дней не могут опуститься, чтобы купить продукты. Курьеры не хотят подниматься так высоко без лифта. Проблемы возникают и у мам с детьми. Они не могут опуститься или поднять коляски.

На опубликованном видео запечатлено, что лифты не работают. Мужчина, снимавший видео, нажимает на кнопку, но ничего не происходит.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.