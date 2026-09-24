Житель Подольска 22 сентября оставил без газа 130 квартир

Житель микрорайона Климовск в Подольске 22 сентября при самовольной замене газовой колонки оставил без газа 130 квартир в двух домах, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Житель дома на улице Садовой в микрорайоне Климовск самовольно менял проточный газовый водонагреватель. В газопровод попала вода, из-за чего 22 сентября газ отключили в двух многоквартирных домах — всего в 130 квартирах.

К ликвидации последствий привлекли 15 работников аварийно-диспетчерского участка и службы технического обслуживания «Мособлгаза», а также пять единиц техники. На момент сообщения подачу газа восстановили в 55 квартирах, работы по перепуску продолжались.

«Мособлгаз» напомнил, что закон запрещает самостоятельно менять газовые колонки. Вода образует пробки в газопроводе, нарушает подачу газа и повышает риск взрыва, пожара и отравления. Штраф за самовольную замену без аварии составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Если возникла угроза жизни или произошла авария, штраф составляет от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Виновник также обязан возместить расходы на отключение, очистку, продувку, опрессовку и повторный пуск газа. Эти суммы могут взыскать через суд.

Заявку на замену газовой колонки можно подать через сайт РПГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.