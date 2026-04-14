ЗАЭС: внешнее электроснабжение по линии «Ферросплавная-1» восстановлено

сегодня в 09:55

Специалистами Запорожской АЭС вместе с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», сообщает пресс-служба станции.

Ранее из-за действия автоматической защиты на ЗАЭС отключили внешнее электроснабжение высоковольтной ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная-1».

Сейчас подача внешнего электропитания возобновлена в необходимом объеме.

После восстановления резервные дизель-генераторы, подававшие электричество для станции, остановлены и переведены в режим дежурства. Все системы ЗАЭС работают в нормальном режиме.

Техпроцессы на станции стабильны, нет нарушений пределов и условий безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения соответствует естественным природным значениям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.