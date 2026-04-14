На ЗАЭС отключили внешнее электроснабжение одной линии электропередачи

Из-за действия автоматической защиты на Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключили внешнее электроснабжение, ситуация под контролем, сообщает Газета.ru .

Как отметили в пресс-службе ЗАЭС, произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

При этом линия «Днепровская» не работает на станции с 24 марта. Для обеспечения внутренних потребностей на объекте специалисты задействовали резервные дизель-генераторы.

Параметры работы оборудования постоянно контролируются, а условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушались. Таже радиационный фон около объекта и на прилегающих территориях остается в пределах естественных значений.

7 апреля украинский БПЛА сбросил снаряд на спортивно-оздоровительный комплекс станции. По сведениям администрации Энергодарского горокруга, детей в здании не было, никто не пострадал.

