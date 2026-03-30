Всероссийский субботник планируют провести в 635 локациях Подмосковья

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что в Подмосковье Всероссийский субботник пройдет в 635 местах.

«25 апреля текущего года у нас определена дата Всероссийского субботника. Проведение будет в 635 местах, в 552 местах будет осуществляться выдача инвентаря, планируем организовать полевые кухни с горячим питанием», — рассказал Даниленко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что региональный субботник состоится в Подмосковье 25 апреля. Традиционно он проходит каждую весну.

«25 апреля мы готовимся к традиционному мероприятию — к субботнику», — отметил Воробьев в ходе совещания с главами министерств и ведомств.

